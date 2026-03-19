Alaquàs celebra la Ofrena de Flors de les Falles 2026.
Alaquàs ha celebrat hui dimarts 17 de març la tradicional Ofrena de Flors de les Falles 2026. Totes les comissions falleres d'Alaquàs han participat en aquest emotiu acte que ha estat presidit per les Falleres Majors d'Alaquàs, Clara Rodríguez Cucarella i Silvia Ruiz Ruiz., acompanyades de l'Alcalde d'Alaquàs, Toni Saura, la Regidora de Falles, Sandra Conde i la presidenta executiva de Junta Local Fallera, Cristina Viedma. Les falleres i fallers han homenatjat la Mare de Déu de l'Olivar d'Alaquàs amb un recorregut que s'ha iniciat com és tradicional al col·legi públic Amparo Alabau i que ha finalitzat a la bastida de la patrona ubidada a la façana de la Parròquia de la Mare de Déu de l'Olivar.En primer lloc han desfilat les comissions falleres: Avinguda Genovés, Avinguda 18 de Juliol, Plaça la Llibertat, Avinguda Vicent Andrés Estellés, Plaça Buenos Aires, Cervantes, Avinguda Miguel Hernández, Verge de l'Olivar, Camí Vell de Torrent, Plaça d'Espanya i Bonavista. A continuació ha desfilat la Junta Local Fallera, les Falleres Majors Infantils d'Alaquàs i les Falleres Majors d'Alaquàs dels últims anys. Han tancat la desfilada les Falleres Majors d'Alaquàs 2026.