🔹 Superdeportes 20/03/26
Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 27 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la Entrevista Teika, a la capitana del Rugby Turia, Camila Ríos, en la víspera de la Gran Final de Ascenso a la DHA del rugby español. El equipo valenciano se enfrenta, mañana sábado, a las 18:00h, al Barcelona en Quatre Carreres. Las chicas del Rugby Turia están realizando una temporada histórica: invictas y con el ascenso al alcance de la mano. Mientras, en la sección Multideporte de FibraValencia, reservamos un espacio para la natación. Recibimos al Director Creativo y Márketing de FibraValencia, Fernando Casado, y al vicepresidente de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, Pablo Serra. La entidad valenciana se suma a la familia de FibraValencia. Por último, esta semana cerramos con el derbi de hockey hierba de la DHB Femenina entre el CD Giner de los Ríos y el Valencia CH. Nos visitan las jugadoras del CD Giner de los Ríos, Alejandra Roca y Sandra Martínez; y la portera del Valencia CH, Laura Pujol. Sábado 21 de marzo, a las 17:00h, en Beteró. "Superdeportes, Todo Menos Fútbol", programa ofrecido con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).
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