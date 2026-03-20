Tot és Festa revive los mejores momentos de las Fallas 2026

Este sábado Tot és Festa llega con una edición especial en las que las Fallas 2026 serán protagonistas.

Y es que el programa fallero de Levante Televisión va a rescatar los momentos más especiales de estas fiestas josefinas, que un año más, han vuelto a superarse.

De esta manera, Tot és Festa va a rememorar el disparo de la mascletà desde la Plaza del Ayuntamiento y las entrevistas más destacadas tanto desde el propio balcón del consistorio, como desde el balcón de Prensa Ibérica.

Asimismo, también se recordará como transcurrió la lectura de los premios falleros en donde Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal y Convento-Jerusalén-Matemático Marzal fueron las comisiones galardonadas con el primer premio en la Sección Especial.

La Ofrenda tendrá también su ventana. Este acto, quizás el más emotivo de las fallas, fue el más multitudinario de su historia si nos atenemos al censo fallero del presente ejercicio. Con multitud de imágenes llenas de sentimientos a flor de piel, las diferentes comisiones falleras fueron desfilando con enorme fervor ante la Virgen de los Desamparados, así como por supuesto las dos máximas representantes falleras de la ciudad, Marta Mercader y Carmen Prades.

La Cremà cerrará el resumen de las fallas. El monumento infantil, `València es mou´ y el monumento grande `Hope´, fueron quemados lanzando ambos un mensaje enraizado en su posición de ser la falla municipal. Así, la falla infantil trató de poner en valor la movilidad en la ciudad de Valencia y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. La falla grande, fue un estandarte y una proyección de paz y esperanza para el futuro más próximo. La gran figura de Charles Chaplin ha querido ser un estandarte para traer la esperanza de que un mundo nuevo puede ser posible sin conflictos ni armas de por medio.

En la siguiente edición de Tot és Festa llegará el momento del balance. las grandes aglomeraciones, los problemas de movilidad, el récord del censo fallero, y la controversia política generada en torno a la logística de la fiesta. Pese a ello, desde el punto de vista de la seguridad apenas se han registrado incidentes graves, incluso en los actos de mayor concentración de público, como la mascletà, las verbenas y los castillos nocturnos.

El debate público, político y mediático ha crecido este año en torno a asuntos como la gestión de las grandes aglomeraciones, el transporte, las licencias de puestos ambulantes de comida y bebida, la posibilidad de implantar una tasa turística en Fallas, la lucha contra el incivismo y el uso incontrolado de la pirotecnia. Las distintas administraciones se han emplazado ya a discutir estas cuestiones con la vista puesta en 2027.

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Las Fallas de 2026 se han cerrado con un dispositivo de más de 6.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además del despliegue especial de bomberos encargado de supervisar la Cremà tanto en la ciudad de València como en otros municipios de la provincia, y también en algunas localidades de Alicante y Castellón.