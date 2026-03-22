El Día Mundial del Agua protagoniza “La Crónica” desde el Museo del Aguas de Alicante

Hoy, a las 22:00 horas, se emitirá en los tres canales de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (Información TV, Levante TV y Medi TV) el programa La Crónica, presentado y dirigido por el escritor Gerardo Muñoz. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, el programa se emitirá desde el Museo del Agua de Alicante, concretamente desde los históricos Pozos de Garrigós. El espacio pondrá el foco en el lema de este año elegido por la ONU, “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, a través de una entrevista a Amelia Navarro, directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Veolia en la Comunitat Valenciana (CV).

Asimismo, en una conversación con Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante (UA), se analizará la situación actual del agua en la Comunitat Valenciana (infraestructuras, saneamiento, depuración, reutilización, etc.).

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El programa también incluirá el apartado dedicado a jóvenes emergentes en el arte o la ciencia, con la participación de Edgar Pacheca, músico y compositor audiovisual. Además, intervendrán dos colaboradores habituales: el ilustrador Arly Jones, que realizará un dibujo de los Pozos de Garrigós, y Carmen Marimón, catedrática de Lengua Española en la UA, quien aportará curiosidades lingüísticas relacionadas con el agua.