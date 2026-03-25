Fran Carrasco y la importancia de la seguridad en los campos, en Som Valenciana / David García Sebastiá

Fran Carrasco y la importancia de la seguridad en los campos, en Som Valenciana

En el Som Valenciana de esta semana hemos charlado con Fran Carrasco, CEO y Fundador de MolcaWorld. Esta empresa, junto a la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, ha reformado el campo de fútbol de Picassent, escenario habitual los entrenamientos de las diferentes selecciones. Carrasco además ha hablado sobre los diferentes trabajos que realizan en las instalaciones deportivas en donde prima ya no tan solo la imagen sino también la seguridad de los deportistas.