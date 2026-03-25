L´Horta Nord y el Santo Grial, presentes en Súper Running

Súper Running aterriza esta noche con un nuevo programa a partir de las 21.30 horas en Levante Televisión de la mano de Juanma Romero.

En la edición de esta semana se hablará de la puesta en marcha de una nueva edición del Circuit de l’Horta Nord. Tres representantes de algunos de los clubes organizadores y participantes darán todos los detalles de este circuito que tiene programadas un total de diez carreras y que arrancará el próximo 12 de abril con la 26ª edición del Gran Fons de Puçol.

El circuito transitará por localidades con gran tradición runner como Massamagrell, La Pobla de Farnals, Massalfassar, Albalat dels Sorells, Albuixech, El Puig, Museros, Port Saplaya y Burjassot. De todas ellas, cabe destacar que la más veterana es la de El Puig, que celebrará su 34ª edición.

Por otro lado, Súper Running se marchará a la montaña para conocer los preparativos del Maratón del Santo Grial. Esta prueba está programada para el próximo 3 de mayo y ofrece tres distancias a sus corredores: 10K, 21K y 42K. Cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Navajas, Barracas, Caudiel y Jérica. Todas las distancias transcurren por donde pasó el Santo Grial, el Camino del Conocimiento y de la Paz, también denominado Vía Verde de Ojos Negros entre Barracas y Navajas.

Además, el espacio runner también hablará de una prueba con gran arraigo como el Trail de Azuébar, en la provincia de Castellón. Esta prueba, que se celebrará el 12 de abril, alcanzará en 2026 su 18ª edición. La carrera ofrece dos distancias: un Sprint Trail de 15K (+700m) y un Trail de 22K (+1100m). La prueba pertenece a El Desafío Alto Palancia, que cumple su segunda edición.

En el apartado de actualidad, el programa pondrá el foco en el Pas Ras 2025, celebrado el pasado fin de semana en Valencia, donde participaron más de 3.000 corredores tras su aplazamiento por las alertas meteorológicas. En categoría masculina, el podio lo formaron Alejandro Sanvalero Sanchis (00:31:47), Jaume Albarañez Soto (00:31:51) y Santiago Brunet Cabrera (00:31:56). En categoría femenina, las tres más rápidas fueron Alba López Pons (00:36:19), Vanessa Romero Ballester (00:36:45) y Elisa Cerezo Pozo (00:37:31). Un año más, la prueba tuvo también un gran componente solidario, ya que recaudó fondos para la Asociación Aportem-Puerto Solidario de Valencia.

Noticias relacionadas

Por otro lado, también darán los detalles del programa Comparte Maratón Valencia-Clubes que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich pone en marcha a través de la Sociedad Deportiva Correcaminos. Su objetivo pasa por ayudar a las escuelas de atletismo de la provincia y destinar hasta 25.000 euros entre los tres clubes que obtengan la mejor puntuación.