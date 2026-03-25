David García Sebastiá

Raquel Sáez diseña una guía del buen vivir con el alma

La médium, psíquica y escritora Raquel Sáez ha hablado en Levante Televisión sobre su nuevo libro `Un puente hacia el alma´. Se trata de una guía espiritual que expone lo que sucede cuando morimos, y qué se puede hacer para que la transición sea lo más amable posible. El libro repasa todo lo que hay que saber para comprender el mundo espiritual. Se trata del segundo libro de esta autora valenciana, especialista en impartir formaciones y retiros espirituales en distintos países.