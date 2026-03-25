Super Running | L´Horta Nord y el Santo Grial / David García Sebastiá

Super Running | L´Horta Nord y el Santo Grial

El programa Súper Running, presentado por Juanma Romero en Levante Televisión, abordará esta semana la actualidad del atletismo popular con especial atención al inicio del Circuito de l’Horta Nord, que arrancará el próximo 12 de abril con el Gran Fons de Puçol y recorrerá diez localidades valencianas con gran tradición runner. El espacio también se adentrará en el trail con el Maratón del Santo Grial, previsto para el 3 de mayo con tres distancias, y el Trail de Azuébar, que celebrará su 18ª edición el 12 de abril dentro de El Desafío Alto Palancia. Además, repasará lo ocurrido en el Pas Ras 2025, que reunió en Valencia a más de 3.000 corredores y tuvo como ganadores a Alejandro Sanvalero Sanchis y Alba López Pons, y destacará iniciativas como el programa Comparte Maratón Valencia-Clubes, impulsado por la Sociedad Deportiva Correcaminos, que destinará hasta 25.000 euros al fomento del atletismo base en la provincia.