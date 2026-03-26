César Molins

La Mancomunitat de l´Horta Nord celebra una nueva reunión del proyecto SPARK en Rafelbunyol

La Sala audiovisual de la Casa de la Cultura de Rafelbunyol acogió una nueva reunión del Interreg del Proyecto Spark en donde la Mancomunitat de l´Horta Nord es integrante. Paco Gómez, vocal de Proyectos Europeos en la Mancomunitat l’Horta Nord y Fran López, presidente de la Mancomunitat de l´Horta Nord tomaron parte en este encuentro en el que también participaron Joan Romero (UV) y Fernando Valladares (CESIC).