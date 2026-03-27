¿Se nos están yendo las Fallas de las manos?: “Tot és Festa” abre el gran debate que muchos evitan

Esta semana, «Tot és Festa», el programa de referencia dirigido y presentado por Jaume Bronchud, apuesta por una de sus entregas más reflexivas y necesarias, poniendo sobre la mesa una gran pregunta que recorre el mundo fallero: ¿qué Fallas queremos?

El espacio arranca con una intervención directa de Jaume Bronchud, que marcará el tono del programa con una reflexión clara: la necesidad de recuperar el espíritu colectivo de la fiesta. El presentador pondrá el acento en la importancia de que falleros, instituciones y sociedad trabajen unidos para construir unas Fallas sostenibles, equilibradas y fieles a su esencia. «Las Fallas no pueden depender solo de unos pocos. O arrimamos todos el hombro o corremos el riesgo de perder aquello que nos hace únicos», señala Bronchud.

A partir de ahí, el programa dará paso a una potente edición de su tertulia, con la participación de José Vicente Marco, Fernando Manjón, Julio Torras y Cristina Estévez, cuatro voces autorizadas que analizarán sin filtros los grandes retos actuales de la fiesta. La mesa abordará uno de los temas más preocupantes: la masificación de las Fallas, un fenómeno que evidencia su éxito pero que también genera tensiones en la organización, la convivencia y la experiencia festiva. Unido a ello, se debatirá sobre el problema de la seguridad, especialmente en actos multitudinarios como la mascletà, y la dificultad de las comisiones para adaptarse a normativas cada vez más exigentes.

Otro de los puntos clave será la situación de los artistas falleros, poniendo el foco en la precariedad del sector y en la necesidad de garantizar condiciones dignas para quienes hacen posible la fiesta desde los talleres. También se hablará de la falta de espacio en las comisiones, un problema creciente en una ciudad cada vez más tensionada urbanísticamente.

La tertulia no dejará fuera cuestiones clásicas pero siempre controvertidas como los premios falleros —analizando si realmente reconocen el trabajo realizado— o la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, con especial atención a sus horarios interminables y el impacto que generan en falleros y organización. Además, el programa repasará los primeros premios de este ejercicio, abriendo el debate sobre si los galardones han sido justos y si responden a criterios claros o a inercias dentro del mundo fallero.

Como resume Jaume Bronchud: «Este programa no busca polémica gratuita, sino reflexión. Las Fallas están en un momento clave y es necesario preguntarnos hacia dónde queremos ir», afirma el director y presentador. Una entrega imprescindible para quienes aman la fiesta y quieren entenderla más allá de la superficie.

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«Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30, los domingos a las 14:00 y 22:30, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal oficial de YouTube.