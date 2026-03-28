Tot és Festa - 28/03/26 / David García Sebastiá

Tot és Festa - 28/03/26

El programa «Tot és Festa», dirigido y presentado por Jaume Bronchud en Levante Televisión, ofrece esta semana una de sus entregas más reflexivas al plantear un debate de fondo sobre el presente y futuro de la fiesta fallera bajo la pregunta “¿qué Fallas queremos?”. El espacio arranca con una intervención del propio Bronchud, que aboga por recuperar el espíritu colectivo, y da paso a una tertulia con José Vicente Marco, Fernando Manjón, Julio Torras y Cristina Estévez, quienes analizarán cuestiones clave como la masificación, la seguridad en actos multitudinarios como la mascletà, la situación de los artistas falleros o la falta de espacio en las comisiones. Además, el programa abordará temas como los premios falleros, la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados y los primeros galardones del ejercicio, en una entrega que busca fomentar la reflexión sobre el rumbo de las Fallas más allá del ámbito festivo.