El Fent Camí Mislata y el entrenamiento invisible, en Súper Running

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas y de la mano de Juanma Romero.

En la edición de esta semana, pasarán por el programa representantes del CA Fent Camí de Mislata tras quedar subcampeones en el Campeonato de España Absoluto de Short Track de Clubes en categoría masculina, celebrado en Valencia en el Palau Velòdrom Luis Puig.

La competición incluyó las pruebas de 60m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, 60m vallas, saltos de altura y pértiga, triple salto, longitud, el relevo de 4x400m y el lanzamiento de peso, para ambas competiciones.

En la misma participaron junto al club de Mislata el Facsa-Playas de Castellón, Real Sociedad de San Sebastián, Trops-Cueva de Nerja, FC Barcelona, Atletismo Albacete, Unicaja Jaén Paraíso Interior y CAPEX extremeño. El balance fue de 1 oro (A. Coll en pértiga), 2 platas (R. Matilla en altura y J. A. Pinedo en peso), 5 finalistas (E. Guzmán en 1.500 m.l., A. Vives en 300 m.l., Adam Tallón en 200 m.l., A. Souadi en 800 m.l. y P. Caparrós en triple) y 18 mínimas de participación. Se trata de la competición por clubes más importante del calendario nacional.

Por otro lado, también pasará por el programa el entrenador de atletismo Leandro Diwan, quien hablará del entrenamiento invisible y la importancia del descanso. También comentará detalles sobre la identificación de la fatiga, las señales de alerta para detectar el sobreentrenamiento y las diferencias entre el descanso total y el descanso activo.

Otro de los aspectos que tratará es la fuerza para corredores, la prevención de lesiones y la eficiencia en la zancada. Asimismo, detallará la preparación de la semana de carrera, incluyendo la bajada de volumen, la carga de hidratos, la logística y el descanso, así como el ritual del día D, el día de la competición.

En el apartado de actualidad, Super Running hablará de cómo fue la 12ª edición de la Carrera 10KFem, en la que Cristina Juan (C.A. Cárnicas Serrano) se impuso con un tiempo de 36:07. Marta Gómez (Teamergy) con 36:43 y Elia Fuentes (C.A. Cárnicas Serrano) con 37:01 completaron el pódium. La carrera confirmó su crecimiento con 3.500 corredoras inscritas, representando a 32 provincias y 19 países, y con casi un 30% debutando en la distancia, consolidándose como puerta de entrada al running para miles de mujeres.

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El espacio runner también hablará de otras pruebas celebradas este pasado fin de semana en localidades como Vallada, Alcàntera del Xúquer o Picassent.