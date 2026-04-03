“Esto no puede seguir así”: el drama de los artistas falleros estalla en Tot és Festa

Las Fallas viven uno de sus momentos más delicados en lo que respecta a su esencia artesanal. Esta semana, «Tot és Festa», el programa dirigido y presentado por Jaume Bronchud, pone el foco en la profunda crisis que atraviesa la profesión de artista fallero, marcada por el cierre de talleres y la salida de referentes del sector.

El espacio ofrecerá una entrevista en exclusiva a Raúl Martínez “Chuky”, uno de los últimos artistas en anunciar públicamente su decisión de dejar de plantar fallas, definiéndolo como “un paso al lado” tras años de dedicación. En una conversación sincera y sin filtros, el artista compartirá los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, reflejo de una realidad que afecta cada vez a más profesionales del gremio.

Jaume Bronchud buscará profundizar en las causas de este fenómeno, abordando cuestiones como la presión económica, los cambios en el modelo de fiesta y la falta de estabilidad en el sector. «Cuando un artista decide marcharse, no perdemos solo un profesional, perdemos parte del alma de las Fallas», señala Bronchud, preocupado por la situación.

El análisis continuará en “Xarraeta i Masclets”, la tertulia más directa y desenfadada del programa, que en esta ocasión reunirá a Andoni Soriano, Diego Palacios, Jorge Guarro y Javi Valiente para debatir sobre el presente y el futuro de la fiesta. La mesa abordará la crisis de los artistas como eje central, pero ampliará la mirada hacia otros problemas que preocupan al colectivo fallero. Entre ellos, la masificación de las Fallas, un crecimiento que pone en riesgo la experiencia festiva y la convivencia; los problemas organizativos de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, cada vez más compleja por sus dimensiones; y las dificultades que atraviesan las comisiones, tanto a nivel económico como logístico.

Además, el programa pondrá sobre la mesa el impacto del incivismo y del llamado turismo low cost, fenómenos que generan tensiones durante los días grandes y que alimentan el debate sobre el modelo de fiesta que se quiere para el futuro. Con su estilo cercano pero crítico, «Tot és Festa» vuelve a abrir un espacio de reflexión necesario en un momento clave para las Fallas. «No se trata de señalar, sino de entender qué está pasando y cómo podemos mejorar entre todos», afirma Bronchud.

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Una entrega imprescindible que combina testimonio, análisis y debate para tomar el pulso real de la fiesta. «Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30 horas, los domingos a las 14:00 y 22:30, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal oficial de YouTube.