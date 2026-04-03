🔹 Superdeportes 03/04/26
Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 29 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, a la campeona de España de Escalada en Bloque, Lucía Sempere. La deportista valenciana ha debutado con un bronce en la primera prueba de la Copa de España de Escalada 2026, una competición organizada por la Federación Española y Prensa Ibérica. Además, en la sección multideporte de FibraValencia recibimos al jugador del Léleman Conqueridor Valencia, Nacho Huerta. El equipo valenciano se enfrentará al Melilla en los Cuartos de Final de los playoff por el título de Liga. Por otra parte, reservamos un espacio para el deporte inclusivo. Charlamos con los entrenadores del CB Claret Benimaclet Inclusivo, Artur Peiró y Ricardo Romero. El equipo valenciano organiza, el 7 i el 8 de abril, el I Torneo Nacional de Baloncesto Inclusivo en el pabellón de El Cabanyal. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, conversamos con dos jugadoras profesionales: Mireia y Myriam. Las dos llegan acompañadas de nuestro experto Aureli López. "Superdeportes, Todo Menos Fútbol", programa ofrecido con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO