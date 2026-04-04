Tot és Festa - 04/04/26 / David García Sebastiá

Tot és Festa - 04/04/26

El programa «Tot és Festa», dirigido y presentado por Jaume Bronchud en Levante Televisión, centrará su nueva entrega en la profunda crisis que atraviesa el sector de los artistas falleros, una situación marcada por el cierre de talleres y la salida de profesionales históricos. El espacio ofrecerá una entrevista exclusiva con Raúl Martínez “Chuky”, quien ha anunciado su decisión de dejar de plantar fallas, en un testimonio que refleja las dificultades estructurales del gremio. Además, el programa analizará las causas de esta problemática —como la presión económica o los cambios en el modelo festivo— y abrirá el debate en la tertulia “Xarraeta i Masclets” con Andoni Soriano, Diego Palacios, Jorge Guarro y Javi Valiente, abordando también cuestiones como la masificación de las Fallas, los retos organizativos de la Ofrenda o el impacto del incivismo y el turismo low cost, en una edición que invita a reflexionar sobre el futuro de la fiesta.