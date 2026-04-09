Levante TV

Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 30 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol

En esta entrega, recibimos, en la sección multideporte de FibraValencia, al capitán de FibraValencia Les Abelles, Chel Ortega, y al jugador de RC Valencia, Juan Cruz Mesigos. Los dos equipos disputan, este sábado 11 de abril, el derbi de la División de Honor Élite Masculina. Mientras, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, repasamos las mejores imágenes de la Final Territorial Valenciana de Rugby Femenino, que ha ganado, esta pasado fin de semana, el CAU Rugby Valencia contra Akra-Elche. El conjunto valenciano disputará la Final de Ascenso a DHB. Por otra parte, charlamos con el atleta IFBB PRO Classic Physique, Ferran Miñana, tras conseguir la plata en su primer Pro Show de la temporada, el Benelux Pro. El joven culturista profesional valenciano apunta a Mr Olympia. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, charlamos con Marc Gimeno. El pilotari profesional de Montserrat llega acompañado de nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López. Superdeportes, Todo Menos Fútbol, programa ofrecido con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).