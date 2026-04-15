Benidorm se prepara para recibir a las mejores selecciones sub12 del país / David García Sebastiá

Benidorm se prepara para recibir a las mejores selecciones sub12 del país

En el Som Valenciana de esta semana hemos charlado con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Benidorm, Javier Jordá. La localidad alicantina será sede del 1 al 3 de mayo de la Fase de Grupos del Campeonato de España en categoría sub12. La Selección Valenta sub12, que se proclamó hace dos años campeona, busca de nuevo el éxito tras caer la pasada temporada en cuartos de final ante Andalucía. Mientras, que la Selección Masculina sub12 buscará la final como en 2023 y 2024. La pasada campaña cayó en los penaltis en semifinales ante Euskadi. Ceuta, Illes Balears, Asturias y Cantabria serán los primeros rivales del combinado valenciano.