EL GP Velas Maraton y la Cursa de la Dona de Gandia, en Super Running

Super Running llega este miércoles con un nuevo programa a partir de las 21.30 horas a Levante Televisión y de la mano de Juanma Romero.

En la edición de esta semana, se hablará por un lado de la tercera edición del GP Velas Maraton. Esta particular carrera se celebrará el próximo 16 de mayo y cuenta con el atractivo de celebrarse en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. La prueba ofrece dos distancias a todos los corredores: una de 4 kilómetros y otra de 10 kilómetros. Se trata del tercer año de esta prueba, organizada por el club valenciano Velas Maraton. Este club, fundado en 2020, cuenta con cerca de 200 socios y decidió dar un paso más en su actividad con la organización de esta carrera que ha conseguido reunir a 2.000 participantes en las dos ediciones anteriores.

Este año, y como novedad, la carrera va a repartir premios en metálico a los tres primeros clasificados absolutos tanto en categoría masculina como femenina. Los corredores, al margen de recibir una bolsa del corredor, podrán disfrutar del post carrera con una cena y música en directo. El objetivo de la organización se ha fijado para este año en superar los 1.000 participantes.

Por otro lado, Super Running se desplazará hasta Gandia para conocer la Cursa de la Dona, que tendrá lugar en la comarca de La Safor. Se trata de una prueba emblemática ya que este año cumplirá 19 ediciones. Organizada por el C.A. Safor Teika, la carrera tiene su epicentro en Gandia, aunque el recorrido también pasa por el municipio vecino de Benirredrá, con una distancia total de algo menos de 6 kilómetros.

Se trata de una prueba con una gran participación, ya que se han superado en ediciones anteriores las 5.000 corredoras, lo que la convierte en la carrera femenina con más deportistas de la provincia de Valencia después de la que se celebra en la capital. Al margen de la carrera, la organización prepara diferentes entrenamientos para las inscritas y, el mismo día de la prueba, se planifican diversas actividades paralelas. Como es habitual, la Cursa de la Dona tiene un importante componente solidario, que este año irá destinado, gracias a la inscripción de las participantes, a un estudio de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas.

En el apartado de actualidad, Super Running conocerá cómo fue el arranque del Circuit de Carreres Popular Caixa Popular l’Horta Nord, que tuvo su inicio el pasado fin de semana con la 26ª edición del Gran Fons Ciutat de Puçol. El espacio runner repasará también el Campeonato de España de Medio Maratón de Mérida, así como el de Trail, y las pruebas más destacadas celebradas el pasado fin de semana en diferentes localidades valencianas.

Super Running llega este miércoles con un nuevo programa a partir de las 21.30 horas a Levante Televisión y de la mano de Juanma Romero.

En la edición de esta semana, se hablará por un lado de la tercera edición del GP Velas Maraton. Esta particular carrera se celebrará el próximo 16 de mayo y cuenta con el atractivo de celebrarse en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. La prueba ofrece dos distancias a todos los corredores: una de 4 kilómetros y otra de 10 kilómetros. Se trata del tercer año de esta prueba, organizada por el club valenciano Velas Maraton. Este club, fundado en 2020, cuenta con cerca de 200 socios y decidió dar un paso más en su actividad con la organización de esta carrera que ha conseguido reunir a 2.000 participantes en las dos ediciones anteriores.

Este año, y como novedad, la carrera va a repartir premios en metálico a los tres primeros clasificados absolutos tanto en categoría masculina como femenina. Los corredores, al margen de recibir una bolsa del corredor, podrán disfrutar del post carrera con una cena y música en directo. El objetivo de la organización se ha fijado para este año en superar los 1.000 participantes.

Por otro lado, Super Running se desplazará hasta Gandia para conocer la Cursa de la Dona, que tendrá lugar en la comarca de La Safor. Se trata de una prueba emblemática ya que este año cumplirá 19 ediciones. Organizada por el C.A. Safor Teika, la carrera tiene su epicentro en Gandia, aunque el recorrido también pasa por el municipio vecino de Benirredrá, con una distancia total de algo menos de 6 kilómetros.

Se trata de una prueba con una gran participación, ya que se han superado en ediciones anteriores las 5.000 corredoras, lo que la convierte en la carrera femenina con más deportistas de la provincia de Valencia después de la que se celebra en la capital. Al margen de la carrera, la organización prepara diferentes entrenamientos para las inscritas y, el mismo día de la prueba, se planifican diversas actividades paralelas. Como es habitual, la Cursa de la Dona tiene un importante componente solidario, que este año irá destinado, gracias a la inscripción de las participantes, a un estudio de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas.

Noticias relacionadas

En el apartado de actualidad, Super Running conocerá cómo fue el arranque del Circuit de Carreres Popular Caixa Popular l’Horta Nord, que tuvo su inicio el pasado fin de semana con la 26ª edición del Gran Fons Ciutat de Puçol. El espacio runner repasará también el Campeonato de España de Medio Maratón de Mérida, así como el de Trail, y las pruebas más destacadas celebradas el pasado fin de semana en diferentes localidades valencianas.