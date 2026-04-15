Juanma Romero

El Gran Fons de Puçol abre una nueva edición del Circuit de l´Horta Nord

El Circuit Caixa Popular l´Horta Nord arrancó el pasado fin de semana con la celebración del 26ª Gran Fons Ciutat de Puçol. Cerca de 800 corredores participaron en esta prueba emblemática que sobre un trazado de 15 kilómetros discurrió entre el pueblo y la playa. Fran Torrente y Vanesa López, corredores pertenecientes al Serrano Club Atletismo, fueron los ganadores absolutos de la carrera. La siguiente parada del Circuit será el próximo 16 de mayo con la celebración de la 23ª edición del 15K y 5K Vila de Massamagrell.