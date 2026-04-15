César Molins

El Proyecto FER 2026 se presenta como ‘Basado en sueños reales’ con un millón de euros en ayudas al deporte valenciano

La Fundación Trinidad Alfonso, presidida por Juan Roig, ha presentado en L’Alqueria del Basket la 14ª edición del Proyecto FER, bajo el lema ‘Basado en sueños reales’, una iniciativa que refuerza su apuesta por el deporte valenciano con una inversión cercana al millón de euros y un total de 140 deportistas beneficiarios. El programa, clave en el actual ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028, combina apoyo económico y proyección social, con ayudas que oscilan entre los 2.000 y los 16.000 euros según categorías, además del respaldo a entrenadores. Durante el acto, que reunió a representantes del deporte nacional, se puso en valor el esfuerzo de los atletas y se destacó el reciente subcampeonato mundial de Quique Llopis como ejemplo de estos “sueños alcanzables”. El director de la Fundación, Juan Miguel Gómez, subrayó el impacto del proyecto desde su creación en 2013, con 1.700 becas y 11 millones de euros invertidos, mientras que Juan Roig incidió en la importancia del esfuerzo y la cultura del compromiso como base del éxito deportivo y social.