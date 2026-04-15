Super Running | EL GP Velas Maraton y la Cursa de la Dona de Gandia / David García Sebastiá

Super Running | EL GP Velas Maraton y la Cursa de la Dona de Gandia

El programa Super Running, presentado por Juanma Romero en Levante Televisión, centrará su nueva entrega en dos de las citas destacadas del calendario runner valenciano, como la tercera edición del GP Velas Maraton, que se celebrará el 16 de mayo en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste con recorridos de 4 y 10 kilómetros y novedades como premios en metálico y actividades post carrera, y la Cursa de la Dona de Gandia, que alcanzará su 19ª edición con un recorrido cercano a los seis kilómetros y un marcado carácter solidario a beneficio de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas. Además, el espacio repasará el arranque del Circuit de Carreres Popular Caixa Popular l’Horta Nord con el Gran Fons Ciutat de Puçol, así como los principales resultados del Campeonato de España de Medio Maratón y de Trail y otras pruebas celebradas durante el fin de semana en la Comunitat Valenciana.