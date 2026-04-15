Valencians 100% - Jacinto Copete / David García Sebastiá

Valencians 100% - Jacinto Copete

El programa Valencians 100% de Levante TV recibe de nuevo a Jacinto Copete, quien regresa tres años después de su primera aparición con una trayectoria personal y profesional marcada por un giro inesperado. Gerente del taller especializado en camión Takumisan, Copete ha logrado convertirse en uno de los rostros más conocidos del sector en redes sociales, donde, a través de consejos, recomendaciones y contenido divulgativo —no exento de polémica— ha alcanzado una notable proyección a nivel nacional. En esta nueva entrevista, el invitado compartirá cómo ha sido su transformación en influencer y cómo compagina su día a día en el taller con su creciente presencia digital.