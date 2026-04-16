Juanma Romero

Alberto Garín exhibe la brillantez del Renacimiento

Alberto Garín ha pasado por Levante Televisión para hablar de su libro `Renacimiento, el arte que conquistó el mundo. Licenciado en Historia del Arte y Arqueología, el escritor madrileño ha ofrecido interesantes detalles sobre este movimiento cultural originado en Florencia y que se convirtió en universal. Alberto Garín analiza en este esperado libro las intrigas políticas y los profundos cambios sociales que definieron esta época para explorar la ambición de los papas, el poder de los reyes y los sueños de grandeza que impulsaron una revolución sin precedentes. Y, por supuesto, se sumerge en las obras maestras y genios como Leonardo, Miguel Ángel o Botticelli, entre otros muchos nombres, que formaron parte de este periodo artístico.