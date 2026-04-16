Juanma Romero

Tres Premios Primavera celebran el 30º aniversario del galardón en El Corte Inglés de Colón

Con motivo de la entrega del Premio Primavera de Novela en la ciudad de Valencia, El Corte Inglés de Colón acogió la celebración de una mesa redonda con los tres últimos ganadores del premio: Máximo Huerta, Nativel Preciado y Vanessa Monfort. Los autores conmemoraron el 30 aniversario del Premio Primavera de Novela, consolidado como una referencia clave de la literatura en español, además de repasar lo que significó para cada uno de ellos ser ganador en su edición. Nativel Preciado, periodista y escritora conocida por su labor en prensa, se alzó con el Premio Primavera en el 2007 por su novela `Camino de Hierro´. En 1999 fue finalista del Premio Planeta y ha recibido importantes reconocimientos a lo largo de su carrera. Máximo huerta, periodista y escritor valenciano, fue ganador del Premio Primavera de Novela en 2014 por su novela `La noche soñada´. Este prestigioso premio le fue otorgado por un jurado que incluía a la escritora Ana María Matute. Vanessa Monfort, es la más reciente de las galardonadas con el Premio Primavera de Novela por su novela `La Toffana´ en 2025, obra que narra la historia de Giulia Toffana, una figura histórica que se considera la primera asesina en serie de la historia. Los tres prestigiosos autores conversaron con el público asistente sobre sus obras, impresiones y su trayectoria en el mundo literario.