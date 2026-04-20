🔹 Superdeportes 17/04/26
Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 31 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, a las jugadoras del CAU Rugby Valencia, Lucía Ponce, Lucía Oliver y Helena Saavedra, tras ganar la Liga Territorial de Rugby Femenino. El conjunto valenciano disputará la Final de Ascenso a DHB. Mientras, en la sección multideporte de FibraValencia, hacemos la previa del Léleman Conqueridor Valencia, que disputa el segundo partido de Cuartos de Final del Playoff por el título de Liga contra Melilla; y de Fibravalencia Les Abelles, que cierra la Fase Regular de la División de Honor Élite Masculina, tras conseguir la permanencia matemática, el pasado fin de semana, en el derbi contra RC Valencia. Además, reservamos un espacio para el Karate y el Parakarate. Charlamos con el presidente de la Federación de Karate de la Comunitat Valenciana, Miguel Ángel Gómez, y con el Director del Departamento de Parakarate de la FKCV, Carlos Moltó, tras el éxito conseguido en los campeonatos de España Senior y Máster. Primeros en el Medallero Senior Absoluto y segundos en el Medallero de Veteranos. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, recibimos al nuevo presidente de la CIJB, la Confederación Internacional de Pelota a Mano, Pedro López, tras el Mundial de Argentina. El máximo representante de la que, a partir de ahora será Federación Internacional de Pelota a Mano, llega acompañado de nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López. "Superdeportes, Todo Menos Fútbol", programa ofrecido con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).