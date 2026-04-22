Adela Rey protagoniza Valencians 100 per cent con una historia de superación y éxito educativo / David García Sebastiá

Adela Rey protagoniza Valencians 100 per cent con una historia de superación y éxito educativo

El programa Valencians 100 % estrena este miércoles a las 21:00 horas en Levante TV una nueva entrega con Bea Carrascosa al frente y una protagonista destacada: Adela Rey, directora del CEI Peucos. La entrevista repasa la inspiradora historia de Rey, cuyo rumbo vital cambió hace dos décadas tras un sueño que le impulsó a emprender y dar forma a un proyecto educativo que hoy se ha convertido en una de las escuelas infantiles más relevantes de la Comunitat Valenciana. Una trayectoria marcada por la valentía, la determinación y la capacidad de transformar una idea en un referente consolidado.