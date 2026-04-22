El asentamiento del Serrano en la élite, protagonista en Super Running

Super Running llega con una nueva edición esta noche a partir de las 21:30 horas a Levante Televisión de la mano de Juanma Romero.

En el programa de esta semana, el Serrano Club Atletismo será protagonista con la presencia del atleta Pablo Alba y del presidente del club, Pedro Prierto. Recientemente, el club valenciano, con Alba en sus filas, se proclamó subcampeón de España de medio maratón por equipos en el Campeonato de España de Ruta celebrado en Mérida, que acogió las competiciones individuales y por equipos de medio maratón, 5K y milla. Rober Aláiz, Artur Bossy, Pablo Alba y Álex González fueron los integrantes del equipo valenciano que logró la segunda posición en el podio, junto a Vicky Foods y Atletismo Albacete.

Cabe destacar que el pasado mes de marzo, el Serrano Club de Atletismo firmó una actuación histórica en el Campeonato de España de Maratón 2026, celebrado dentro de la Maratón de Barcelona 2026, proclamándose campeón absoluto por equipos gracias a una sobresaliente actuación colectiva de sus atletas. Uno de los grandes protagonistas del día fue Nacho Giménez, que protagonizó una carrera de altísimo nivel para colgarse la medalla de plata absoluta, proclamándose subcampeón de España de maratón. El club también celebró el triunfo de Octavio Sanchis Penadés, que se proclamó campeón en la categoría Máster 40, consiguiendo la medalla de oro tras una sólida actuación a lo largo de la prueba. La actuación colectiva se completó con el gran resultado de Rubén Palomeque Barrera, quien logró la medalla de plata en la categoría Máster 45, contribuyendo de forma decisiva al cómputo final del equipo. A estos resultados se sumó también la gran actuación de Miguel Ángel Plaza Benita, que consiguió la medalla de plata en la categoría Máster 55, ampliando el destacado palmarés del club en este campeonato.

En categoría femenina, cabe destacar que el club valenciano consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de España de 10K celebrado en Ibiza. El conjunto valenciano selló el tercer puesto gracias a la actuación conjunta de María Ureña, Clara Las Heras y Noelia Juan.

Por otro lado, el programa también conocerá todos los detalles de la VI 10K ‘Via Materal’ Ciutat de Sueca que tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril. Representantes de la comisión fallera del Materal darán todos los detalles de la misma. Esta prueba está adscrita al Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l’Albufera. Con un recorrido de 10 kilómetros, transita tanto por el casco urbano como el término municipal de la localidad valenciana.

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En el apartado de actualidad, Super Running destacará los galardones recibidos por el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun como mejores carreras nacionales en sus respectivas distancias de 2025, como ya sucediera en 2024 y en años precedentes.