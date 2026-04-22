Juanma Romero

Som Valenciana: Elche acoge un congreso contra la violencia en el deporte

En el espacio Som Valenciana de Levante Televisión se ha hablado del congreso `Ja n´hi ha prou´, organizado por la FFCV junto a la Generalitat Valenciana y la Real Federación Española de Fútbol. El Centro de Congressos d´Elx ha sido la sede de este primer foro. Luis Cervera, director general de deportes de la GVA ha destacado lo positivo de organizar este tipo de encuentros con el objetivos de erradicar la violencia en el deporte y en el fútbol en particular.