Super Running | El asentamiento del Serrano en la élite / David García Sebastiá

Super Running | El asentamiento del Serrano en la élite

El programa Super Running, presentado por Juanma Romero, regresa esta noche a Levante Televisión con una edición centrada en el éxito del Serrano Club Atletismo, que estará representado por Pablo Alba y su presidente Pedro Prierto tras proclamarse subcampeón de España de medio maratón por equipos en el Campeonato de España de Ruta celebrado en Mérida. El espacio repasará también la histórica actuación del club en el Campeonato de España de Maratón 2026, donde logró el título por equipos y varias medallas individuales, con nombres destacados como Nacho Giménez, Octavio Sanchis Penadés o Rubén Palomeque Barrera, además del bronce femenino en el Nacional de 10K. El programa completará su contenido con la presentación de la VI 10K ‘Via Materal’ Ciutat de Sueca y un repaso a los recientes galardones recibidos por las principales carreras valencianas, consolidando a la Comunitat como referencia del running nacional.