La Lonja de la Seda, la etapa dorada de la Valencia del siglo XV
En el Levante en Directe de hoy, Juan Francisco Ferrándiz ha hablado sobre su último libro `La Lonja de la Seda´. Esta novela traslada al lector a la esplendorosa Valencia del siglo XV y se aborda la construcción de la Lonja de la Seda en los que no faltan el misterio, las conspiraciones o los asesinatos. Todo ello realzando el gran valor simbólico de este edificio tanto en el aspecto mercantil como divino.
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