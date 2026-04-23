David García Sebastiá

La Lonja de la Seda, la etapa dorada de la Valencia del siglo XV

En el Levante en Directe de hoy, Juan Francisco Ferrándiz ha hablado sobre su último libro `La Lonja de la Seda´. Esta novela traslada al lector a la esplendorosa Valencia del siglo XV y se aborda la construcción de la Lonja de la Seda en los que no faltan el misterio, las conspiraciones o los asesinatos. Todo ello realzando el gran valor simbólico de este edificio tanto en el aspecto mercantil como divino.