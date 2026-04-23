Juanma Romero

El Serrano Club Atletismo, la costumbre de estar en la cima

El presidente del Serrano Club Atletismo, Pedro Prieto y el atleta del mismo club, Pablo Alba, fueron protagonistas en el programa Super Running de Levante Televisión. Ambos destacaro el gran papel del equipo en citas como el Campeonato de España de Medio Maratón celebrado en Mérida, el Campeonato de España de Maratón de Barcelona, y el Campeonato de España que tuvo lugar en Ibiza. Además, Pedro Prieto recordó los 22 pódiums conseguidos por el club esta temporada en diferentes campeonato nacionales, hecho que ningún otro ha podido conseguir.