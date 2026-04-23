Juanma Romero

Vivir con menos prisa, una necesidad en una sociedad que circula al límite

La terapeuta Myrian González ha hablado en Levante Televisión sobre un fenómeno al cual estamos sometidos cada vez más personas, y que no es otro, que el de vivir demasiado deprisa. El día a día absorbe de una manera de la que no somos conscientes y nos impide disfrutar de los pequeños momentos que requieren nuestra atención. Unas ligeras pautas, que no van a trastocar la vida de cada uno, son las herramientas que hay que poner en práctica de cara a poder bajar el ritmo y mejorar nuestra salud física y mental.