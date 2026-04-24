Alba López Pons, una corredora Olympikus que vuela / David García Sebastiá

Alba López Pons, una corredora Olympikus que vuela

Alba López Pons fue la protagonista del espacio `Olympikus. Más allá de la meta´ en Levante Televisión. La atleta perteneciente al Serrano Club Atletismo y que ha sido fichada por Olympikus, habló por un lado sobre su trayectoria, objetivo y retos para esta temporada y a medio plazo. Asimismo, Alba también destacó lo que ha supuesto para ella formar parte de la familia de Olympikus, marca de zapatillas con las que comparte la misma filosofía. La joven corredora también explicó cuáles son los modelos de la marca que mejor le están funcionando en sus entrenamientos y carreras y apuntó que augura un buen futuro a Olympikus dentro del mundo del running.