El futuro de las Fallas en juego: tradición, polémica y emoción se dan cita en un nuevo “Tot és Festa”

La actualidad fallera vuelve a latir con fuerza esta semana en «Tot és Festa», el programa de referencia de Levante Televisión, que propone un recorrido intenso por los temas que marcan el presente y el futuro de la fiesta grande de València.

Uno de los grandes protagonistas será Alfredo Ferrando, quien afronta su 34º ejercicio como presidente de la falla Fray J. Rodríguez tras un año especialmente simbólico, ya que la comisión celebró su 75º aniversario durante el pasado ejercicio. Una entrevista cercana y cargada de memoria fallera que permitirá conocer la evolución de una comisión que ha sabido mantenerse fiel a sus raíces mientras se adapta a los nuevos tiempos.

El debate tomará protagonismo con una nueva entrega del “Consell de savis”, que reunirá a Fernando Manjón, Julio Torras y José Vicente Marco para analizar algunas de las cuestiones más candentes. Sobre la mesa, la polémica regulación del alcohol en las Fallas y la futura prohibición de las mojiterías en 2027, una medida que afectará a decenas de comisiones y que obligará a replantear modelos de financiación. También se abordarán los desafíos organizativos de la fiesta, desde la posible reestructuración de actos multitudinarios como la Ofrenda —cada vez más saturada— hasta los problemas vividos en la recogida del Ninot o los cambios previstos en el calendario festivo, con nuevas fechas para verbenas y eventos clave.

Según explica Jaume Bronchud, “las Fallas están en un momento clave en el que tradición y cambio conviven constantemente, y nuestro objetivo es contarlo desde dentro, con las voces que realmente construyen la fiesta y con el respeto que merece nuestra cultura”.

El programa ampliará su mirada festiva más allá de las Fallas para adentrarse en el cierre del ejercicio de la Junta de la Semana Santa Marinera de Valencia, que despide a Carles Genís tras un año histórico marcado por el centenario de la institución. Un momento de balance, emoción y reconocimiento a una etapa significativa para la tradición marinera. La celebración también tendrá su espacio con la exaltación de la Agrupación de Fallas Camins al Grau, reflejo del orgullo de barrio y del tejido asociativo que sostiene la fiesta día a día, mientras que la vertiente más emotiva llegará con el homenaje que se prepara para Julián Carabantes en el Teatro Olympia el próximo 4 de mayo, bajo el título “Va por ti, nene. (No se lo digas a nadie)”, una cita que promete reunir a todo el mundo fallero en torno a su figura. Lola Soler Piqueres, Vicente García Palau y María José Cantero Pascual charlarán con Jaume Bronchud, quien con ellos también forma parte del equipo que organiza estos días la gran cita homenaje a quien fuera uno de los falleros más destacados de la fiesta.

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«Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30 horas, los domingos a las 14:00 y 22:30 horas, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal de YouTube.