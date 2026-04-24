El futuro de las Fallas en juego: tradición, polémica y emoción se dan cita en un nuevo “Tot és Festa”
Levante TV analiza este sábado la posible prohibición de las mojiterías, los retos organizativos de la fiesta y rinde homenaje a grandes nombres del mundo fallero
Levante TV
La actualidad fallera vuelve a latir con fuerza esta semana en «Tot és Festa», el programa de referencia de Levante Televisión, que propone un recorrido intenso por los temas que marcan el presente y el futuro de la fiesta grande de València.
Uno de los grandes protagonistas será Alfredo Ferrando, quien afronta su 34º ejercicio como presidente de la falla Fray J. Rodríguez tras un año especialmente simbólico, ya que la comisión celebró su 75º aniversario durante el pasado ejercicio. Una entrevista cercana y cargada de memoria fallera que permitirá conocer la evolución de una comisión que ha sabido mantenerse fiel a sus raíces mientras se adapta a los nuevos tiempos.
El debate tomará protagonismo con una nueva entrega del “Consell de savis”, que reunirá a Fernando Manjón, Julio Torras y José Vicente Marco para analizar algunas de las cuestiones más candentes. Sobre la mesa, la polémica regulación del alcohol en las Fallas y la futura prohibición de las mojiterías en 2027, una medida que afectará a decenas de comisiones y que obligará a replantear modelos de financiación. También se abordarán los desafíos organizativos de la fiesta, desde la posible reestructuración de actos multitudinarios como la Ofrenda —cada vez más saturada— hasta los problemas vividos en la recogida del Ninot o los cambios previstos en el calendario festivo, con nuevas fechas para verbenas y eventos clave.
Según explica Jaume Bronchud, “las Fallas están en un momento clave en el que tradición y cambio conviven constantemente, y nuestro objetivo es contarlo desde dentro, con las voces que realmente construyen la fiesta y con el respeto que merece nuestra cultura”.
El programa ampliará su mirada festiva más allá de las Fallas para adentrarse en el cierre del ejercicio de la Junta de la Semana Santa Marinera de Valencia, que despide a Carles Genís tras un año histórico marcado por el centenario de la institución. Un momento de balance, emoción y reconocimiento a una etapa significativa para la tradición marinera. La celebración también tendrá su espacio con la exaltación de la Agrupación de Fallas Camins al Grau, reflejo del orgullo de barrio y del tejido asociativo que sostiene la fiesta día a día, mientras que la vertiente más emotiva llegará con el homenaje que se prepara para Julián Carabantes en el Teatro Olympia el próximo 4 de mayo, bajo el título “Va por ti, nene. (No se lo digas a nadie)”, una cita que promete reunir a todo el mundo fallero en torno a su figura. Lola Soler Piqueres, Vicente García Palau y María José Cantero Pascual charlarán con Jaume Bronchud, quien con ellos también forma parte del equipo que organiza estos días la gran cita homenaje a quien fuera uno de los falleros más destacados de la fiesta.
«Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30 horas, los domingos a las 14:00 y 22:30 horas, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal de YouTube.
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
- El Consell activa la negociación para reducir a 35 horas la semana laboral de sus 170.000 funcionarios
- El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
- La feroz competencia de los 'hornos con degustación' llega a Xàtiva de la mano de una cadena china 'low cost'
- Rafael Louzán, presidente de la RFEF: 'Esperemos que FIFA acepte el Nou Mestalla como sede del Mundial
- Comienza en la Canal de Navarrés el reparto masivo de cubos para la recogida 'puerta a puerta', que se activará a finales de mayo