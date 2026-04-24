🔹 Superdeportes 17/04/26
Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 32 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, a las jugadoras del BM Marni Rosval, Estela Ballesteros, Carla López de Cuéllar y Laura González. El equipo valenciano se ha proclamado campeón de Liga en el Grupo C de la División de Honor Plata Femenina, a falta de dos jornadas. Este sábado lo celebran con su afición, en el último partido de la Fase Regular. Las chicas del BM Marni Rosval jugarán la Fase de Ascenso a la División de Honor Oro. Mientras, en la sección multideporte de FibraValencia, nos hacemos eco del nuevo patrocinio deportivo de la empresa valenciana. En esta ocasión, Fibravalencia se vincula con el Club de Atletismo Vila d'Alaquàs. El próximo 13 de junio celebrarán la Volta a Peu FibraValencia Vila d'Alaquàs. Además, en este Superdeportes, Todo Menos Fútbol reservamos un espacio para el deporte adaptado. Presentamos la quinta edición del Meeting Internacional de la Comunitat Valenciana. Recibimos a su Director, Anderson Naranjo, y a los paratletas, campeones de los Juegos Europeos de la Juventud 2025, Ainara Martínez, Rafael Perales y Enric Quintanilla. Son el relevo generacional del deporte paralímpico español. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, charlamos con una leyenda viva del Frontó Valencia: José Antonio Montesa. El pilotari de El Puig llega acompañado de nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López. "Superdeportes, Todo Menos Fútbol", programa ofrecido con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).