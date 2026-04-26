La Crónica | Genética y Migración / David García Sebastiá

La Crónica | Genética y Migración

El programa La Crónica, presentado por Gerardo Muñoz, abordará en su próxima entrega un tema de plena actualidad como es la relación entre genética y migración, proponiendo una mirada rigurosa y reflexiva para desmontar mitos racistas y xenófobos desde el conocimiento científico y el diálogo social. A lo largo del espacio, expertos en genética y sociología analizarán cuestiones clave relacionadas con la diversidad, la identidad y la convivencia, aportando claves para entender mejor los orígenes comunes de la población. El programa se completará con la actuación en directo de Aurora Blanco y Latino Blanco, que pondrán el acento artístico y emocional a la jornada, y con la participación de la ilustradora Evelyn Batista, quien dará forma visual en tiempo real a los conceptos abordados durante la tertulia, en una propuesta que combina información, cultura y reflexión.