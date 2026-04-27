Juanma Romero

Massafassar hace historia como capital del valenciano

Massalfassar se convirtió en el epicentro de la dignidad lingüística con la celebración de la 39ª Trobada d´Escoles en Valencià de l´Horta Nord. El pequeño municipio acogió por primera vez esta gran fiesta por el valenciano y superó todas las previsiones con una asistencia masiva de 10.000 personas y la participación activa de 63 centros educativos. La Trobada fue la culminación a una intensa agenda de actos que movilizó a miles de personas en toda la comarca.