Juanma Romero

El sueño, un reducto a preservar sin fisuras

La doctora Sofía Rodríguez, odontóloga experta en disfunción craneomandibular, dolor orofacial y medicina dental del sueño, ha sido protagonista en el programa Levante en Directe para enfatizar la importancia en nuestra vida del buen descanso. Tener un sueño reparador es clave en el bienestar, ya que ayuda a prevenir enfermedades físicas y mentales. Un dolor de cabeza constante es el síntoma más común que nos alerta de que el cuerpo no se está regenerando por las noches como toca.