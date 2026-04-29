Juanma Romero

`Las ausencias que heredamos´ rompe el silencio de la posguerra

`Las ausencias que heredamos´ cierra la trilogía del periodista valenciano Gerard S. Ferrando, quien combina personajes reales y ficticios para reflexionar sobre los efectos de la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Esta obra bucea en la historia de España y de Europa para traernos un relato dual, donde las historias reales de personas como Vicente Ventura Fortea, su hermana Gracieta, naturales de Borriana, así como la mujer de Ventura, Pura Ballester, natural de Barxeta, o su marido el periodista e intelectual José Peirats, nacido en la Vall d’Uixó. Entre el hambre, el miedo y la humillación cotidiana, su historia revela una resistencia íntima y silenciosa, sostenida por los lazos familiares y la esperanza obstinada de sobrevivir. Ambas narraciones avanzan en paralelo hasta conformar un tejido de pérdidas, mostrando cómo la violencia no termina con la guerra, sino que se hereda en forma de ausencias, silencios y preguntas sin respuesta.