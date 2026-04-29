La importancia del entrenamiento de fuerza, en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa esta noche a partir de las 21:30 horas a Levante Televisión de la mano de Juanma Romero. De la mano del entrenador Leandro Diwan, el espacio runner hablará de la importancia de introducir sesiones de fuerza en las rutinas de cualquier corredor. Aumentar la fuerza puede ayudar a prevenir lesiones.

La musculatura es una parte fundamental para disfrutar del running durante más tiempo y tener una actividad física más longeva. Los tobillos, las rodillas y la cadera sufren del impacto contra la superficie cada vez que se produce una zancada. Además, ejercitar la musculatura tiene impacto en el rendimiento del corredor. Según un estudio publicado en Journal of Strenght and Conditioning Research, entrenar fuerza mejora hasta un 4,6% del rendimiento en pruebas de distancia, desde los 1.500 metros hasta los 10K.

Correr mejora el sistema cardiovascular y la eficiencia metabólica, pero por sí solo no fortalece de manera suficiente la musculatura que estabiliza la zancada. La fuerza, en cambio, refuerza músculos, tendones y articulaciones, permitiendo que el cuerpo tolere mejor el impacto repetido. Otro punto clave es entender que la fuerza no debe desaparecer cuando suben los kilómetros. Muchos corredores hacen fuerza en enero y febrero y la abandonan en cuanto empiezan a preparar objetivos más específicos. Este es uno de los errores más frecuentes. En invierno, la fuerza construye la base; en primavera, la mantiene. Reducir volumen de fuerza puede tener sentido, pero eliminarla del todo suele traducirse en molestias justo cuando el entrenamiento de carrera se vuelve más exigente. A nivel fisiológico, la combinación de running suave y fuerza mejora la economía de carrera. Un músculo más fuerte necesita menos activación para producir la misma fuerza, lo que reduce el gasto energético por kilómetro. Además, la fuerza aumenta la rigidez funcional del tendón, mejorando la capacidad de reutilizar energía elástica en cada apoyo. Esto se traduce en una zancada más eficiente y menos desgaste con el paso de los kilómetros.

Por otro lado, el programa se marchará hasta Alaquàs para conocer la XXXVII Volta a Peu Fibra Valencia Vila D’Alaquàs. Esta carrera tendrá lugar el próximo 13 de junio a las 20 horas con salida y meta en la plaza Constitución, frente al Castillo. La prueba tendrá un recorrido aproximado de 7.300 metros y transcurrirá íntegramente por el casco urbano de la localidad. La carrera está adscrita al XI Circuit Solidari Caixa Popular de l’Horta Sud.

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En el apartado de actualidad, Super Running hablará de la inauguración de la plaza Toni Lastra, ubicada en el barrio de Monteolivete, muy cerca de la Plaça del Maratón. También repasará cómo fueron las carreras más destacadas del pasado fin de semana como la Volta a Peu per la Discapacitat, la 10K Via Materal de Sueca, la carrera por relevos de Albalat dels Sorells o la Volta a Peu a Alginet.