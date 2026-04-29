Juanma Romero

Nuevo Centro aguarda a la gran final de `Pon tu Voz´

El próximo 9 de mayo, Nuevo Centro celebrará la final de la 12ª edición de Pon tu Voz. El certamen de este año ha superado este año todas las expectativas en cuanto al nivel de los participantes. Por este motivo, el jurado ha determinado que sean doce y no diez, los finalistas en la gala. Por otro lado, la Olimpiada Infantil, que organiza el centro comercial junto al Valencia Club Atletismo, continúa con las inscripciones abiertas hasta el próximo 15 de mayo. Este evento deportivo se celebrará en la matinal del 23 de mayo en las pistas de atletismo del Estadi del Túria.