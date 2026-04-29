Santiago Ballester muestra su lado más personal en Valencians 100% / David García Sebastiá

Santiago Ballester muestra su lado más personal en Valencians 100%

El programa Valencians 100%, presentado por Bea Carrascosa, ofrecerá esta semana una entrevista en profundidad con Santiago Ballester, presidente de la Junta Central Fallera y concejal de Fallas del Ayuntamiento de València, en la que mostrará su faceta más personal y desconocida. A lo largo del espacio, Ballester repasará sus inicios en la política y desvelará cómo una inesperada “telefonada” marcó un antes y un después en su trayectoria vital y profesional. Una conversación cercana que se desarrolla en el ambiente íntimo del formato y que permitirá conocer al protagonista más allá de su responsabilidad institucional.