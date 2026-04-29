Som Valenciana: La sub12 busca el campeonato en Benidorm / David García Sebastiá

Som Valenciana: La sub12 busca el campeonato en Benidorm

En el Som Valenciana de esta semana los protagonistas han sido Esther Romero, seleccionadora sub12 Valenta y José Antonio Camacho, seleccionador sub12 masculino. Los dos combinados afrontan este fin de semana el Campeonato de España de selecciones autonómicas en Benidorm. Ceuta, Cantabria, Asturias e Illes Balears serán los primeros rivales a los que la selección tratará de superar para recuperar el entorchado de esta categoría.