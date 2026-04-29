Super Running | La importancia del entrenamiento de fuerza / David García Sebastiá

Super Running | La importancia del entrenamiento de fuerza

El programa Super Running, presentado por Juanma Romero, emite esta noche una nueva edición en Levante Televisión centrada en la importancia del entrenamiento de fuerza para los corredores, con la participación del entrenador Leandro Diwan, quien explicará cómo este tipo de trabajo ayuda a prevenir lesiones, mejorar la eficiencia y optimizar el rendimiento, respaldado por estudios que señalan mejoras de hasta un 4,6% en pruebas de fondo. El espacio también se desplazará a Alaquàs para presentar la XXXVII Volta a Peu Fibra Valencia Vila D’Alaquàs, que se celebrará el 13 de junio con un recorrido urbano de 7,3 kilómetros dentro del Circuit Solidari Caixa Popular de l’Horta Sud, y completará su contenido con un repaso a la actualidad del running, incluyendo la inauguración de la plaza Toni Lastra en Valencia y las principales carreras disputadas el pasado fin de semana.