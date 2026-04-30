Penélope Maestro

Consum gana 122 millones de euros, un 12% más que el años anterior

Consum cerró 2025 con una facturación de 5.163,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,7% respecto al año anterior. La cooperativa también elevó su resultado hasta los 122 millones, un 12,3% más, impulsada por el aumento de clientes, el peso de los productos frescos y una mayor eficiencia en la gestión. Un crecimiento que también se refleja en el empleo, creando en 2025, 1.162 nuevos puestos de trabajo. Consum continúa creciendo, llegando a más clientes, y siendo más sostenibles. Porque pesa a la incertidumbre económica, CONSUM VA HACIA EL FUTURO QUE QUEREMOS.