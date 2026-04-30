David García Sebastiá

Nerea Pascual presenta `Amor fuera de serie´

Nerea Pascual ha presentado en Levante Televisión su último libro `Amor fuera de serie´. No se trata de un romcom al uso. Olivia es la protagonista de este libro que encarna la situación de una generación joven que idealiza su futuro, es sometida a fuertes expectativas por su familia y amistades y no termina de encontrar ese destino soñado. Nerea Pascual es una joven escritora alicantina, con multitud de seguidores en las redes sociales y que en su primer libro, `Cuando el cielo se vuelva amarillo´, superó los 100.000 lectores.