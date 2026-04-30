Juanma Romero

Un proyecto desde Valencia promueve el trabajo igualitario en la República Dominicana

`Promoviendo un ambiente laboral igualitario y libre de discriminación y violencia de género en la República Dominicana´ es un proyecto de cooperación internacional impulsado por ISCOD-UGT, CIMTRA y UGT Serveis Públics PV con el apoyo de la Generalitat Valenciana. El proyecto busca reforzar políticas de igualdad, introducir cláusulas de género en la negociación colectiva y crear entornos laborales seguros, sin violencia ni discriminación. Para ello se desarrollan diferentes acciones que han explicado Mayte Montaner, secretaria general de UGT Serveis Públics del País Valencià; Emmanuel Amador, mecánico industrial; y Arianny García, call center de zona franca.