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Un proyecto desde Valencia promueve el trabajo igualitario en la República Dominicana

Un proyecto desde Valencia promueve el trabajo igualitario en la República Dominicana

Juanma Romero

Un proyecto desde Valencia promueve el trabajo igualitario en la República Dominicana

Juanma Romero

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`Promoviendo un ambiente laboral igualitario y libre de discriminación y violencia de género en la República Dominicana´ es un proyecto de cooperación internacional impulsado por ISCOD-UGT, CIMTRA y UGT Serveis Públics PV con el apoyo de la Generalitat Valenciana. El proyecto busca reforzar políticas de igualdad, introducir cláusulas de género en la negociación colectiva y crear entornos laborales seguros, sin violencia ni discriminación. Para ello se desarrollan diferentes acciones que han explicado Mayte Montaner, secretaria general de UGT Serveis Públics del País Valencià; Emmanuel Amador, mecánico industrial; y Arianny García, call center de zona franca.

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