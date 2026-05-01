Las Fallas se reinventan entre homenajes, aniversarios históricos y nuevos retos: “Tot és Festa” destapa todo lo que viene

La emoción y la actualidad vuelven a marcar el pulso de «Tot és Festa», el espacio de Levante Televisión que esta semana ofrece un recorrido completo por algunos de los momentos más significativos que vive el mundo fallero.

El programa pone el foco en el 50 aniversario de la falla Falla Periodista Gil Sumbiela, una celebración cargada de actos conmemorativos que han reunido a varias generaciones de falleros en torno a una historia compartida de esfuerzo, identidad y barrio. Una efeméride que demuestra la fortaleza del tejido fallero y su capacidad para mantenerse vivo a lo largo del tiempo. También habrá espacio para las exaltaciones, con especial atención a la de la Agrupación de Fallas Seu-Xerea-Mercat, así como a la de la Agrupación de Fallas de Ruzafa, donde la tradición y el reconocimiento se dieron la mano en una cita muy esperada. En este último acto se entregaron los “Ganxos d’Or” a Javier Mozas, en un ambiente festivo que también recuperó el espíritu del Mercado tradicional de San Blas, una de esas estampas que conectan pasado y presente de la fiesta en uno de los barrios con mayor solera de nuestra ciudad.

El programa completa su bloque de actualidad con el 25 aniversario de la Federación de Fallas de Primera A, una entidad clave en el engranaje de las Fallas que ha contribuido a dignificar y dar visibilidad a una de las categorías más emblemáticas de cada ejercicio fallero.

En la segunda parte del programa, la tertulia reunirá a Jorge Guarro, Diego Palacios y Cristina Estévez para abordar los grandes temas que preocupan al colectivo. Sobre la mesa, el esperado homenaje a Julián Carabantes, del que el programa ofrecerá imágenes exclusivas de los ensayos previos, adelantando la emoción que se vivirá en una cita muy especial el próximo lunes a las 20 horas en el Teatro Olympia.

La conversación también profundizará en las dificultades que atraviesan los artistas falleros ante el encarecimiento del corcho, que ha subido cerca de un 30% debido al contexto internacional, poniendo en jaque la viabilidad de muchos talleres. A ello se suman los primeros movimientos en torno a los proyectos municipales para las Fallas de 2027, que empiezan a generar debate.

Otro de los puntos destacados será la creciente complejidad organizativa de actos como la Dansà, donde la alta demanda de participación ha desatado una auténtica “fiebre” por formar parte de uno de los momentos más representativos de la cultura valenciana. Todo ello sin perder de vista otros temas de actualidad que reflejan el dinamismo constante de la fiesta.

Según explica Jaume Bronchud, director y presentador del programa, “las Fallas están viviendo un momento apasionante, lleno de retos pero también de oportunidades, y nuestro compromiso es contarlo con rigor, emoción y dando voz a quienes hacen posible la fiesta cada día”.

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«Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30 horas, los domingos a las 14:00 y 22:30 horas, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal de YouTube.