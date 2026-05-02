Tot és Festa - 02/05/26 / David García Sebastiá

Tot és Festa - 02/05/26

El programa Tot és Festa, dirigido y presentado por Jaume Bronchud en Levante Televisión, vuelve esta semana con una edición centrada en la actualidad fallera, destacando el 50 aniversario de la Falla Periodista Gil Sumbiela y el 25 aniversario de la Federación de Fallas de Primera A, dos efemérides que reflejan la fortaleza del tejido festivo valenciano; además, el espacio repasará las exaltaciones de distintas agrupaciones y pondrá el foco en el homenaje a Julián Carabantes, del que ofrecerá imágenes exclusivas, mientras que la tertulia, con Jorge Guarro, Diego Palacios y Cristina Estévez, abordará cuestiones clave como el encarecimiento del corcho que afecta a los artistas falleros, los primeros debates sobre las Fallas de 2027 y la creciente complejidad organizativa de actos como la Dansà, en un programa que combina análisis, emoción y actualidad para tomar el pulso real de la fiesta.