Juanma Romero

Alba García, una diseñadora que funde moda y arte

Alba García, diseñado y fundadora de Cache Croche ha sido protagonista en Levante Televisión. Alba ha hablado sobre los últimos eventos en los que ha estado presente y en los que la moda y el arte han ido de la mano con piezas inspiradas en Dalí o Sorolla. Además, también hay una colección especial inspirada en el Santo Caliz. A finales de mayo, Alba García será protagonista con un desfile de moda en el que se mostrarán vestidos recuperados de la Dana.